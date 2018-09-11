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'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

, turist sayısını artırmak için, Türk vatandaşlarının bazı kategorilerde vize alımını kolaylaştırma adımı attı.

Giriş Tarihi: 11.9.2018 12:43
Rusya'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), Rusya'ya turizm akışının artıracağı için, Türk vatandaşlarının bazı kategorileri için vize rejiminin kolaylaştırılmasını onayladığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rosturizm Başkanı Oleg Safonov, "Biz vize prosedürlerinin kolaylaştırılmasına yönelik her türlü önlemi onaylıyoruz. Tecrübelerimizin gösterdiği kadarıyla, bu her zaman ülkemizde turizm akışının artması neden oluyor. Hem de bu artış aniden yüzde 25-30 düzeyinde oluyor" dedi.

Safonov Doğu Ekonomi Forumu'ndaki konuşmasında, bu tür kararların Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ulusal güvenlik gerekliliklerinden yola çıkarak alınması gerektiğinin altını çizerek, "İlgili bakanlıkların aldığı kararlar hakkında tahminlerde bulunamayız, fakat belirli bir çalışma Türk partnerleri ile de dahil olmak üzere aktif olarak yürütülüyor" diye ekledi.

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Rusya'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
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