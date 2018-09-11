ABD, Irak'ta "Yeni hükümet" için temaslar yapıyor!

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Erbil'deki başbakanlık kontunda bir araya gelen Barzani ve McGurk, Irak'taki son siyasi gelişmeler başta olmak üzere kurulacak yeni hükümet çalışmalarını ele aldı.

Irak'ta çoğunluğu sağlayacak en büyük koalisyonu oluşturma çalışmalarının görüşüldüğü görüşmede, ikilinin yeni hükümet görüşmelerinde bir an önce sonuç alınması ve hükümetin, tüm bileşenlerin çıkarına kurulması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye destek veren ABD'nin bu görüşmeleri yürüten ismi McGurk.

McGurk'ün, IKBY'de 30 Eylül'de yapılacak milletvekili seçimlerinin zamanında yapılmasının memnuniyet verici olduğunu belirttiği görüşmede, seçimlerin başarılı bir şekilde geçmesi temennisini dile getirdiği ifade edildi.

IKBY Başbakanı Barzani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, geçen ay da aynı konuyu ele almak üzere bir araya gelmişti.

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McGurk'ün son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.

Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk elde edemedi.