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'daki bilinenden çok daha büyük

Alman Katolik lerindeki çocuk istismarlarının boyutunun bilinenden daha büyük olduğu bildirildi. Alman Piskoposlar Konferansı’nın yaptırdığı araştırmada, 1946-2014 yıllarında çoğunluğu erkek olan en az 3 bin 677 çocuğun a uğradığı ortaya çıktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 19:24
Almanya'daki cinsel istismar bilinenden çok daha büyük

dergisinin haberinde, Alman Piskoposlar Konferansı'nın Mannheim, Heidelberg ve Giessen üniversitelerine çocuk istismarına ilişkin araştırma yaptırdığı, 25 Eylül'de kamuoyuna açıklanacak raporun özetinin incelendiği belirtildi.

38 BİN DOSYA GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda ülkedeki 27 piskoposluk bölgesinde 38 binden fazla dosyanın gözden geçirildiği ifade edildi. Araştırma sonucunda, 1946-2014 yıllarında çoğunluğu erkek olan en az 3 bin 677 çocuğun a uğradığının ortaya çıktığı kaydedildi.

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HER ALTI OLAYDAN BİRİ...

Olayların yaşandığı sırada çocukların yarısının en fazla 13 yaşında olduğuna işaret edilen araştırmada, her altı olaydan birinin olduğu belirtildi.

Araştırmada, bin 670 zın suçlara iştirak ettiği belirtildi.

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Olayların yarısının ilgili kişilerin tazminat başvurusunun ardından ortaya çıktığı ifade edilen haberde, birçok olayda dosyaların ya imha edildiği ya da değiştirildiği, bunun da henüz karanlıkta olan vakaların boyutunun ne kadar büyük olduğunu gösterdiği vurgulandı.

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Almanya'daki cinsel istismar bilinenden çok daha büyük
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