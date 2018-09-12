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Genel Sekreteri Guterres'den çağrı

Genel Sekreteri Guterres, Türkiye, Rusya ve İran'a İdlib'de savaşı önleme ve sivillerin korunması için hiçbir çabayı boşa çıkarmama çağrısı yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 23:06 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 01:57
BM Genel Sekreteri Guterres'den çağrı

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye, Rusya ve İran'a İdlib'de savaşı önleme ve sivillerin korunması için hiçbir çabayı boşa çıkarmama çağrısında bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamasında, İdlib'de çok fazla şeyin tehlikede olduğunu belirterek kana bulanmış Suriye'de geniş çaplı bir savaştan kaçınılmadığı takdirde daha önce hiç görülmemiş bir insani felaket yaşanacağı uyarısı yaptı.

İdlib'de yaşayan yaklaşık 3 milyon kişinin yarısının daha önce yerlerinden edildiğini hatırlatan Guterres, ''Hayatları altüst oldu ve gidecek hiçbir yerleri yok.'' dedi.

Türkiye neden İdlib'de?

Guterres, İdlib'in Suriye'deki son çatışmasızlık bölgesi olduğunu ve kan banyosuna dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

İdlib'deki mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ve teröristlerin varlığına da müsaade edilemeyeceğini söyleyen Guterres, terörle mücadele ederken uluslararası yükümlülüklerin de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Doğrudan ve dolaylı tüm taraflara açık bir çağrıda bulunduğunu belirten Guterres, özellikle Türkiye, Rusya ve İran'a İdlib'de savaşı önleme ve sivillerin korunması için hiçbir çabayı boşa çıkarmama çağrısı yaptı.

Suriye'de krize siyasi çözüm bulunması mesajını her fırsatta tekrar edeceğini belirten Guterres, ''Yeterince acı çekmiş bu insanları korumak ortak sorumluluğumuz.'' diye konuştu.

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BM Genel Sekreteri Guterres'den çağrı
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