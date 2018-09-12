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Güvenlik Konseyinde "Tahran zirvesi ve " toplantısı

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Wall Street Journal gazetesinde ile ilgili kaleme aldığı makaleye atıfta bulunarak ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz.'' dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 10:09
BM Güvenlik Konseyinde Tahran zirvesi ve İdlib toplantısı

İNGİLTERE'DEN ERDOĞAN'A DESTEK

İngiltere'nin Daimi Temsilcisi Karen Pierce, ( konusunda) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz. Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırması ya da Türkiye'nin teröristleri ayırt edip onlarla mücadele etmesi arasında bir tercih yapmamız gerek. Türkiye'nin İdlib için bir planı var, muhalifler teröristlerle mücadele ederken rejim onlara saldırmayacak. Konseyin bunu konuşuyor olması gerek" açıklamasını yaptı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley: Astana süreci başarısız oldu, şiddeti durduramadı ve siyasi süreci destekleyemedi.

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BM Güvenlik Konseyinde "Tahran zirvesi ve İdlib" toplantısı
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