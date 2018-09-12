BM Güvenlik Konseyinde "Tahran zirvesi ve İdlib" toplantısı

İNGİLTERE'DEN ERDOĞAN'A DESTEK

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, (İdlib konusunda) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz. Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırması ya da Türkiye'nin teröristleri ayırt edip onlarla mücadele etmesi arasında bir tercih yapmamız gerek. Türkiye'nin İdlib için bir planı var, muhalifler teröristlerle mücadele ederken rejim onlara saldırmayacak. Konseyin bunu konuşuyor olması gerek" açıklamasını yaptı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley: Astana süreci başarısız oldu, şiddeti durduramadı ve siyasi süreci destekleyemedi.