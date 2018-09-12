Hindistan'ın Assam eyaleti yeni Arakan mı oluyor

Hindistan'ın Kuzeydoğusunda, Bangladeş sınırında bulunan Assam eyaletinin yöneticileri nesiller boyu burada yaşayan Müslümanları göçmen kabul ederek vatandaşlık haklarını ellerinden alırken, 6 yıldan fazla Hindistan'da kalan Bangladeşli gayri Müslümleri vatandaşlığa almak için kanun çıkardı.

SKANDAL LİSTE

Hindistan'ın Assam Eyaleti yetkilileri, nesiller boyu burada yaşayan çoğu Bengalce konuşan milyonlarca Müslüman halkı dışlayan meşru Hindistan vatandaşları listesi hazırladı.

Yorumcular bu hazırlığın; iktidar partisinin, Hindistan'ın çoğunlukta bulunan Hindu dinini özel bir azınlığa karşı kayıran milliyetçi politikasının bir parçası olduğunu belirtiyor.

Hindistanın Başbakanı Narendra Modi'nin iktidar partisi Bhartiya Janta Partisinin milletvekillerinin de Müslümanları Bengladeşli göçmenler olarak gördüğü ileri sürüldü.

SEÇMEN LİSTESİNDE MÜSLÜMANLAR YER ALMADI

Hindistanlı yetkililer geçen Temmuz ayında Bangladeş ve Butan sınırındaki Assam eyaletinde çalışma, oy verme ve vatandaşlık haklarından faydalanacak insanların listesini hazırladı. Bu listede Assam'da yaşayan 4 milyon Müslümanın ismi yer almadı. Listede yer almayanlardan biri de Hindistan ordusunda 30 yüzbaşı olarak görev yapan 51 yaşındaki Azmal Haque?.

Azmal Haque "Kendimi aşağılanmış hissettim ve Hindistan hükumeti tarafından dışlandım. Hem Hindistan ordusunun bir parçası olup hem de Hintli kabul edilmemek. Azmal Haque'nin 15 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızı da Hindistan vatandaşı sayılmıyor. Haque "Bütün hayatımı bu ülkede geçirdim. Yabancı bir insan nasıl silahlı kuvvetlere girebilir ve aynı zamanda göçmen kabul edilir"dedi.

MÜSLÜMANLAR SINIRDIŞI EDİLME KORKUSU YAŞIYORLAR

Haque ve vatandaş kabul edilmeyen 4 milyo Müslümanın sınır dışı edilme korkusu yaşadığı ve nereye gönderilebileceğini de bilmedikleri kaydedildi .

Hindistan'ın iktidar partisi, nesiller boyu Hindistan'a yaşayan Bangladeş asıllı Müslümanları vatandaş saymazken , 2016 yılında çıkardığı bir kanunla Hindistan'da 6 yıldan daha fazla yaşayan Müslüman olmayan Afganistan ve Bangladeşli göçmenlere Hindistan vatandaşlığı verilmesini kararlaştırmıştı.



Kalküta'da İş idari Enstitüsünde okuyan iktidar partisi Bhartiya Janta Partisi yanlısı bir Hindli olan 26 yaşındaki Roshan Pandey, "Bu Müslümanlar Bangladeş'ten geldi bizim vatanımızı işgal etti. Şimdi de işimizi, eğitimimizi, çalışma fırsatlarımızı elimizden alıyor. Yerli Hintlilerin gelişmesi, refaha kavuşması için hükumet bunları geldikleri yere geri göndersin" dedi.