Japonya Prensesi Mikasa Osmangazi Köprüsü'nde

Mikasa, köprünün Dilovası kesimindeki dinlenme tesislerine gelişinde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından karşılandı.

KÖPRÜ MÜZESİNİ GEZDİ

Vali Aksoy ile Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından Kocaeli ve Yalova'da ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen "Osmangazi Köprüsü" konulu ödüllü resim yarışmasının sergisini gezen Mikasa, daha sonra Japon IHI firması ortaklığıyla inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nün inşası sırasında kullanılan materyallerin bulunduğu köprü müzesini ziyaret etti.

Yapımı sırasında kedi yolu olarak bilinen halatın kopması üzerine kendisini sorumlu tutarak intihar eden Japon mühendis Kishi Ryoichi'nin de kişisel eşyalarının yer aldığı müzede materyaller hakkında bilgi alan Mikasa, daha sonra Vali Aksoy ve beraberindekilerle köprü manzaralı fotoğraf çektirdi.

Prenses Mikasa, daha sonra köprünün fotoğrafını da çekti.