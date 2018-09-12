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Putin, Skripal davası şüphelilerini basın karşısına çıkmaya çağırdı

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 16:32

Devlet Başkanı , Rus hükümetinin Skripal davasındaki şüpheli şahısları bildiğini açıkladı.
Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Biz onların kim olduğunu biliyoruz, onları bulduk" diyen Putin, sivil kişilerden söz ettiğine dikkat çekerek, onların kendilerinin ortaya çıkıp her şeyi anlatmalarını umduğunu vurguladı.
Putin, "Ben onlara seslenmek istiyorum; basının karşısına çıksınlar" çağrısı yaptı.
'ta 4 Mart'ta eski casus Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinin ardından, olanlarla ilgili Rusya'yı suçladı. birçok kez bu suçlamaları yalanladı ve Birleşik Krallık'tan soruşturmaya erişim sağlamalarını talep etti.

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Putin, Skripal davası şüphelilerini basın karşısına çıkmaya çağırdı
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