Rusya’dan tatbikatlı gövde gösterisi

Rus ordusu, tarihinin en büyük askeri tatbikatı Vostok- 2018'e başladı. Ülkenin doğusundaki topraklarda ve denizlerde 17 Eylül'e kadar sürecek tatbikatı Savunma Bakanı Sergey Şoygu komuta edecek. Rusya
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tatbikatın temel amacı, askeri yönetim organlarının planlamadaki hazırlık seviyesinin tespiti, uzun mesafelerde birliklerin yeniden gruplandırılmasının sağlanması, kara birlikleri ile deniz birlikleri arasında etkileşimin organizasyonu, komutanların ve birliklerin hazırlık ve askeri operasyon sırasında yeteneklerinin geliştirilmesidir" denildi.
Tatbikatın iki aşamada yapılacağı kaydedilen açıklamada, ilk aşamada birliklerin ülkenin doğusuna konuşlandırılacağı, kuzey ve doğu bölgelerdeki sularda deniz kuvvetlerinin genişletileceği bildirildi. İkinci aşamada komutanların savunma ve saldırı konularında farklı birlikler arasındaki yönetim sorunları üzerinde çalışacağı ifade edildi. ÇİN DE KATILIYOR
Tsugol poligonunda yapılacak tatbikata Çin ordusundan birliklerin de katılacağı bilgisi verildi. Avrupa basının "Putin'den gövde gösterisi" olarak yorumladığı tatbikat için NATO Sözcüsü Dylan White "Bu bir süredir gördüğümüz bir kalıba çok iyi uyuyor. Daha iddialı bir Rusya, savunma bütçesini ve askeri varlığını önemli ölçüde artırıyor" dedi. TÜRKİYE GÖZLEMCİ YOLLADI
Rusya'nın daveti üzerine Türkiye birçok ülke ile birlikte tatbikata gözlemci gönderdi. Putin'in de izleyeceği Vostok-2018, Sovyetler Birliği döneminde 1981'deki Zapad-81 isimli tatbikattan bu yana Rusya tarihindeki en yüksek askeri katılımlı tatbikat olacak. 300 BİN ASKER 36 BİN TANK
Dev tatbikata 300 bin askerin yanı sıra bin uçak, 36 bin tank ve zırhlı araç ile 80 savaş gemisi katılacak. Tatbikatta Rus ordusuna en son envanterine aldığı nükleer savaş başlıkları taşıyabilen İskender füzeleri, T-80 ve T-90 tankları ve en yeni Su-34 ve Su-35 savaş uçaklarının da gösterilmesi bekleniyor.