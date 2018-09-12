Son Dakika: Putin'den Skripal vakasıyla ilgili açıklama: Bu kişileri tanıyoruz!

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin, Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

100'DEN FAZLA DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

İngiltere'nin öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace da çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutmuştu.

PUTİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı son dakika açıklamasıyla , İngiltere'nin ismini açıkladığı bu iki Rus vatandaşının Rusya tarafından bilindiğini ve zehirlenme olayıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını belirtti.

Putin, "Bu kişilerin nasıl insanlar olduğuna elbette baktık. Rus yetkililer kim olduklarını biliyoruz, onları bulduk." derken, ordu için çalışmadıkları konusunun altını çizdi. Bu iki vatandaşı da basınla iletişime geçerek kendileri hakkında bilgi vermeleri konusunda çağrıda bulundu. "İnanın bana, bu insanların hiçbir özel yanı ya da suçlu bir tarafı yok." dedi.