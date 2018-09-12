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Son dakika:Merkel'den açıklaması!

Son dakika... Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'de kimyasal silah kullanılmasına yönelik açıklamada bulunarak, "Almanya kimyasal silah kullanımını görmezden gelmeyecek" dedi

Giriş Tarihi: 12.9.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 11:26
Son dakika:Merkel'den Suriye açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'de kimyasal silah kullanılmasına yönelik açıklamada bulunarak, "Almanya kimyasal silah kullanımını görmezden gelmeyecek" dedi.

ABD'DEN İDLİB AÇIKLAMASI

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de İdlib'de olası bir kimyasal saldırı ihtimaline ilişkin, "Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan () da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek demek istedi." demişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da geçtiğimiz günlerde, "Şu an gündemimizde İdlib'de insani felaketin önlenmesi var." derken, Esad rejiminin olası bir kimyasal silah saldırısının ardından ABD, Fransa ve İngiltere'nin muhtemel ortak operasyonuna Almanya'nın da katılıp katılamayacağına ilişkin Alman Savunma Bakanlığı'nın inceleme yaptığı iddia edilmişti.

Tünellere sığınan insanlık

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Son dakika:Merkel'den Suriye açıklaması!
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