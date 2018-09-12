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Terör örgütleri birbirine girdi

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Terör örgütleri birbirine girdi
Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor ili, terör örgütleri / ve arasında yeni gerilime sahne oluyor. Deyez Zor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentin doğu kırsalında, DEAŞ'ın son kalesi Heccin ilçesinde son dönemde askeri hareketlilik yaşanıyor ve ABD ile Fransa'nın desteğini alan terör örgütü YPG/PKK bu ilçeyi de DEAŞ'ın elinden almaya hazırlanıyor.
ABD ve Fransız güçleri, Fırat Nehri üzerinden bölgeye savaş teknesi ve ağır silahlar sevk ederken dün sabahki çatışmalarda 10 YPG/PKK'lı terörist öldürülürken, 20'si de esir alındı. Deyr ez Zor'da halihazırda 2 bin 500 DEAŞ'lı unsurun yaklaşık bini Heccin'de yer alırken, iki terör örgütü arasındaki çatışmaların sürdüğü öğrenildi.
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Terör örgütleri birbirine girdi
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