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: Washington tarafsızlığını yitirdi

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Türkiye: Washington tarafsızlığını yitirdi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Washington Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Temsilciliği'nin kapatılması kararını değerlendirdi. Aksoy, FKÖ'nün kapanmasının ABD'nin barış sürecinde tarafsızlığını yitirdiğinin göstergesi olduğunu bildirdi. Kararın iki devletli çözüm vizyonunun tahrip edilmesine hizmet ettiğini belirten Aksoy, ", haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve Filistin meselesine adil çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabalarına devam edecektir" dedi.
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Türkiye: Washington tarafsızlığını yitirdi
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