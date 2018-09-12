Türkiye: Washington tarafsızlığını yitirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Washington Filistin
Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Temsilciliği'nin kapatılması kararını değerlendirdi. Aksoy, FKÖ'nün kapanmasının ABD'nin Ortadoğu
barış sürecinde tarafsızlığını yitirdiğinin göstergesi olduğunu bildirdi. Kararın iki devletli çözüm vizyonunun tahrip edilmesine hizmet ettiğini belirten Aksoy, "Türkiye
, haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve Filistin meselesine adil çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabalarına devam edecektir" dedi.