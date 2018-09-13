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jetlerinden Rus bombardıman uçaklarına önleme

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (), salı günü Alaska açıklarında iki Amerikan , iki Rus TU-95 bombardıman uçağına önleme yaptığını bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 09:31
ABD jetlerinden Rus bombardıman uçaklarına önleme

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (), salı günü Alaska açıklarında iki Amerikan , iki Rus TU-95 bombardıman uçağına önleme yaptığını bildirdi.

NORAD'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, söz konusu önlemenin Alaska'nın batısında uluslararası hava sahasında yaşandığı duyuruldu.

RUS UÇAKLARI ABD VE KANADA HAVA SAHASI İÇİNE GİRMEDİ

Rus uçaklarının veya hava sınırından içeri girmediği belirtilen açıklamada, önleme yapıldığı sırada iki bombardıman uçağının ABD Hava Savunma Tanımlama Bölgesi içinde bulunduğu ve bu alanın Alaska'nın 200 deniz mili açıklarına kadar ulaştığı bildirildi.

Eylül ayı başında ve geçen mayıs ayında da benzer şekilde Alaska açıklarında Rus bombardıman uçakları, ABD jetleri tarafından engellenmişti.

Mayıs ayındaki olayın ardından Amerikan medyasına konuyla ilgili değerlendirmeler yapan üst düzey Pentagon yetkilileri, söz konusu uçuşları "rutin" ve "tehdit içermeyen uçuşlar" olarak tanımlamıştı.

Öte yandan, ABD Kongresinin bazı Cumhuriyetçi üyeleri, Rus uçaklarının ABD sınırına bu kadar yakın uçmasını "Amerikan halkına mesaj" olarak nitelendirmişlerdi.

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ABD jetlerinden Rus bombardıman uçaklarına önleme
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