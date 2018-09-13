ABD Suriye'deki askeri varlığını artırıyor

Suriye 'de müttefik olarak nitelediği terör örgütü YPG PKK işgalindeki bölgelerde yeni operasyonel noktalar ve üsler kuruyor - İnşaatlar tamamlandığında, ülkenin kuzeyindeki Amerikan askeri varlığı toplam 18 noktaya yayılmış olacak - Haseke ve Deyrizor'da bu yönde çalışmaları sürdüren ABD, Rakka 'nın kuzeyine de hava savunma ve sinyal istihbarat için radar sistemi kurdu

ABD, Suriye'de müttefiki olarak nitelediği terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlarda yeni operasyonel noktalar ve üsler kurarak askeri varlığını güçlendiriyor.

Suriye'deki güvenilir yerel kaynaklara göre, ABD, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği alanlardaki askeri varlığını artırıyor.

Ekim 2015'te başlayan üs kurma faaliyetleri çerçevesinde Haseke'de 2 hava üssü inşa eden ABD, Rakka ve Münbiç'te de toplam 8 operasyonel askeri nokta oluşturmuştu.

ABD, Temmuz 2017'den bu yana toplam 5 yeni üs ve operasyonel nokta daha kurdu. Bunlardan 2'si Münbiç'te, Fırat Kalkanı unsurlarına yakın bölgede inşa edildi.

Rakka'nın kuzeyindeki Tel Ebyad ilçe merkezinin güneybatısında 2 askeri nokta kurdu.

ABD, Irak sınırında yer alan enerji zengini Deyrizor ilinin YPG/PKK işgalindeki kısmında da bir üs inşası tamamlandı. Deyrizor'un güneydoğusundaki Saban petrol ve gaz sahasının güneyinde, Yeşilköy olarak anılan ve villa tipi yapılardan oluşan yerleşimin kuzeybatısındaki arazide üs kuruldu. Fırat Nehri'ne yaklaşık 10 kilometre mesafedeki alan, Saban petrol ve gaz sahası ile Tanak rafinerisini ve Ömer petrol sahasının ana havzasının kuzeyine açılan yolun birleşme noktasını kontrol ediyor.

- Rakka'nın kuzeyine radar sistemi

Öte yandan ABD, Rakka'nın kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Aynularab'ın (Kobani) güneyinde havaalanı olarak kullanmaya başladığı Sırrin üssünü genişletiyor. ABD, bu kapsamda Sırrin'deki buğday silolarına hava savunma ve sinyal istihbarat için radar ve çeşitli elektronik sistemler kurdu.

Kaynaklar, Washington yönetiminin böylece Fırat Nehri'nin doğusundaki varlığını güçlendirdiğini ifade ediyor.

- Kamışlı'ya 2 simetrik nokta

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinin 3 kilometre doğusu ve batısında birer askeri nokta inşa ediyor.

Yerel kaynaklar, ABD'nin son bir ayda başlattığı 2 askeri nokta çalışmasının, bölgede kalıcı olma planının parçası olarak değerlendiriyor.

Kamışlı'nın batısında yapımı süren nokta, Himo beldesinde, doğusundaki nokta ise Cemaye bölgesinde olacak.

- Ülkenin petrol ve doğal gaz sahaları civarına da üs

Kaynaklar, Deyrizor'da yapılan üssün hem ülkenin en büyük petrol sahası Ömer'e hem de DEAŞ'ın kentteki son kalesi Heccin'e yakın bir lokasyonda olduğuna işaret ediyor.

DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda, Fırat Nehri'nin ortasından başlayarak, Suriye-Irak sınırı boyunca devam eden DEAŞ varlığını bitirmek için operasyona başladıklarını bildirmişti.

Yaklaşık bir aydır süren üs çalışmaları kapsamında kargo uçaklarının inişi için pistler olacak. Böylece bölgeye takviyeler, kara yerine havadan gönderilebilecek.

Kaynaklar, üssün yüksek güvenlik tedbirleriyle inşa edildiğini, 4 yanının keskin nişancılar ve zırhlı araçlarla korunduğunu belirtiyor.

- 18 noktaya ulaşacak

Süren inşaat faaliyetlerinin tamamlanmasıyla, ABD'nin bölgedeki askeri varlığı 18 noktaya yayılmış olacak.

Yerel kaynaklar, hızlanan askeri nokta ve üs inşalarının, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İran bölgede tehdit oluşturmaya devam ettiği müddetçe Amerikan askerlerinin Suriye'de kalacağı yönündeki açıklamasının ardından başladığına dikkati çekiyor.

ABD, söz konusu noktalarda bulundurduğu özel birlikler ve ekipmanla YPG/PKK'ya DEAŞ karşıtı operasyonlarında destek verirken Özgür Suriye Ordusu güçlerine karşı da onlara koruma sağlıyor.

Operasyonel noktalar, genellikle küçük ve mobilize birlikler için güvenlik gerekçesiyle "sahra tipi" şekilde, üzerine toprak yığılmış düz arazi üzerine kuruluyor. Ekip ve ekipmanın her an harekete geçebilir şekilde beklediği sahra tipi noktaların kurulumunu tespit etmek de zor oluyor. Bunlar dışında ABD, dönüşümü kolay fabrikalar, konut alanları ya da PKK/PYD'nin kampları gibi tespit edilmesi zor alanları da operasyonel nokta olarak kullanıyor.

ABD kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde bazı alanları "girişi yasak bölge" ilan ederek operasyonel noktaların inşasını gizli tutuyor. Söz konusu alanlarda, top atışı, hava saldırısı için irtibat görevlisi, askeri danışman, eğitim sorumlusu, operasyon planlama sorumlusu ve aktif çatışma içinde yer alan birlikler konuşlu bulunuyor. Ekipman olarak da Suriye'deki iç savaşın doğasına uygun şekilde mobilizasyon kapasitesi yüksek top bataryaları, çok namlulu roketatarlar, istihbarat için çeşitli mobil ekipmanlar, hava indirme üslerinin çevre güvenliği ve genel devriye için "Stryker" zırhlı araçlar gibi araçlar yer alıyor.