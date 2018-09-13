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’den Facebook ve Twitter’a içerik kısıtlaması

Giriş Tarihi: 13.9.2018
AB’den Facebook ve Twitter’a içerik kısıtlaması
Avrupa Birliği () Komisyonu, , Facebook ve Twitter gibi çeşitli sanal platformlarda yer alan terörle ilgili içeriklerin hızla kaldırılmasına yönelik düzenleme teklif etti. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından açıklanan düzenlemeye göre sanal platformlar, üye ülkelerin yetkili makamlarından başvuru yapılması durumunda terörle ilgili içerikleri 1 saat içerisinde kaldırmak zorunda olacak. Terörist içeriklerin tanımlanması net biçimde yapılacak ve sanal platformlar terörle ilgili içeriklerin yayılmasına engel olacak çeşitli tedbirler alacak. Sanal platformlar, üye ülkeler ve Europol arasındaki iş birliği güçlendirilecek. Üye ülkeler ve sanal platformların 24 saat iletişimde bulunabilecekleri irtibat noktaları belirlenecek. Üye ülkeler, terörle ilgili içeriklerin kaldırılması konusunda uygun davranmayan platformlara etkili, orantılı ve caydırıcı cezalar uygulayacak.
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AB’den Facebook ve Twitter’a içerik kısıtlaması
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