BM Suriye Komisyonu: Bu yıl benzeri görülmemiş zorunlu göçler yaşandı

BM Uluslararası Bağımsız Suriye
Araştırma Komisyonu, 2011'den bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye'de bu sene şimdiye dek görülmemiş düzeyde yerinden edilmeler yaşandığını duyurdu. Komisyonun ocak-temmuz döneminde Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin yayımladığı 24 sayfalık raporda Esad rejiminin, "silahlı muhaliflerin" ve "terörist organizasyonların" kontrolündeki bölgelere yönelik yılın ilk 6 ayında düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 1 milyondan fazla Suriyelinin yerinden edildiği vurgulandı. Raporda, göç eden sivillerin büyük bir kısmının "korkunç" şartlarda yaşamak zorunda bırakıldığının altı çizildi. Müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda İdlib
'de de benzer durumunun yaşanacağı uyarısında bulunuldu.