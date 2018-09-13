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BM Komisyonu: Bu yıl benzeri görülmemiş zorunlu göçler yaşandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018
BM Suriye Komisyonu: Bu yıl benzeri görülmemiş zorunlu göçler yaşandı
BM Uluslararası Bağımsız Araştırma Komisyonu, 2011'den bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye'de bu sene şimdiye dek görülmemiş düzeyde yerinden edilmeler yaşandığını duyurdu. Komisyonun ocak-temmuz döneminde Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin yayımladığı 24 sayfalık raporda Esad rejiminin, "silahlı muhaliflerin" ve "terörist organizasyonların" kontrolündeki bölgelere yönelik yılın ilk 6 ayında düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 1 milyondan fazla Suriyelinin yerinden edildiği vurgulandı. Raporda, göç eden sivillerin büyük bir kısmının "korkunç" şartlarda yaşamak zorunda bırakıldığının altı çizildi. Müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda 'de de benzer durumunun yaşanacağı uyarısında bulunuldu.
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BM Suriye Komisyonu: Bu yıl benzeri görülmemiş zorunlu göçler yaşandı
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