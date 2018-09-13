BM'den İdlib'deki siviller için koordinat paylaşımı

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, İdlib 'de tüm senaryolara hazırlık yaptıklarını belirterek, 235 sivil koruma bölgesinin koordinatlarının ABD ve Rusya ile paylaştıklarını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'e olası operasyon hazırlıkları çerçevesinde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında zarar görmesi muhtemel 235 sivil merkezin koordinatlarını ABD ve Rusya ile paylaştığını duyurdu.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun toplantısına katıldığını, toplantıda da İdlib'deki son gelişmelere odaklanıldığını aktardı.

İdlib sorununa barışçıl bir çözüm bulunması yolunda derin endişe duyduklarını vurgulayan Moumtzis, Destek Grubu'nun toplantısına katılan ülke temsilcilerinin Suriye'de barışçıl bir yol bulunması yönünde ortak görüş birliğine varmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Moumtzis, toplantıda, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun eş başkanları ABD ve Rusya ile olası bir rejim saldırısı ihtimaline karşı İdlib'deki 235 sivil koruma bölgesinin GPS koordinatlarını paylaştıkları bilgisini verdi.

BM yetkilisi Moumtzis, koordinatlarını paylaştıkları 235 noktanın, sağlık tesisleri, sivillerin yoğun yaşadığı bölgeler, okul, hastane, gıda depoları ve altyapı tesislerinden oluştuğunu bildirdi.

Moumtzis, İdlib'de insani bir felaketin yaşanmaması için Esed rejimi de dahil tüm taraflarla diplomasi yürüttüklerini kaydetti.

- İdlib'de 38 bin 300 sivil yerinden edildi

Ağustos ayına göre, eylülde İdlib'e yönelik rejim saldırılarında keskin bir artış olduğuna dikkati çeken Moumtzis, bölgede 1-12 Eylül tarihlerinde 38 bin 300 sivilin yerinden edildiğini ifade etti.

Moumtzis, yerinden edilen bu sivillerin yaklaşık 4 bin 500'ünün, 10-12 Eylül'de çatışmaların nispeten azaldığı İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur ve güneyindeki Mhambal bölgelerine geri döndüğünü belirtti.

BM olarak İdlib'de sivillere yönelik en kötü senaryoya karşı hazırlık yaptıklarını anlatan Moumtzis, olası büyük bir saldırıda 900 bin sivilin yerinden edileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Moumtzis, bu sivillerin 700 bininin İdlib'in kuzeyi ve Türkiye'ye doğru, 100 bininin de rejim bölgesine yönelebileceğini bildirdi.

Verdikleri rakamların tamamen tahmin olduğuna dikkati çeken Moumtzis, ekibiyle gece gündüz sivillere yönelik yapılacak yardım planları üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Moumtzis, gelecek hafta başında Türkiye'ye giderek Ankara ve Gaziantep'te temaslarda bulunacağını sözlerine ekledi.