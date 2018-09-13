Darbeci Sisi zulme doymuyor

Mısır
'da darbeci Abfülfettah Sisi yönetimi, 3 Temmuz 2013'te yaptığı kanlı darbe sonrası verdiği idam ve hapis cezalarıyla yetinmiyor. Sisi yönetimi şimdi de ülkede darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin, ailesinin ve bazı Müslüman Kardeşler
(İhvan) yetkililerinin de aralarında bulunduğu bin 589 kişinin mal varlığına el koydu. ÖZEL YASA ÇIKARMIŞLARDI
Mısır'ın devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, "Terörist Grupların Mal Varlıklarının Tasarrufu ve Saklanması Komisyonu'ndan" yapılan yazılı açıklamada, İhvan'a mensup olan ve destekleyen bin 589 kişinin, 118 şirketin, bin 133 sivil toplum kuruluşu, 104 okul, 69 hastane, 33 internet sitesi ve uydu kanalının mal varlığına el konulduğu belirtildi. Haberde, el konulan malların hazineye devredilmesine karar verildiği aktarıldı. Mal varlığına el konulanlar arasında Mursi ve ailesinin yanı sıra İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, İhvan yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci ve Saad el-Ketatni gibi isimler de bulunuyor. İhvan yetkilileri, mal varlıklarına el koyan bahsi geçen komisyonu yetkin olmadığı için tanımadıklarını açıklarken, kendilerine yöneltilen "yolsuzluk, şiddet ve terörle" ilgili suçlamaları da birçok kez reddetti. Ülkede büyük bir şoka neden olan kararın bu yılın başında "terör" ve "terörist grupların" mal varlıklarını dondurmayı öngören yasanın çıkmasından hemen sonra alınması dikkat çekti. BM: YARGIDA ADALET YOK
Mal varlığına el konulan İhvan üyelerinin idam cezası geçen cumartesi günü onaylanan 75 kişi arasında yer aldığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler verilen idam cezalarının "adaletsiz yargılamanın bir sonucu olduğunu" açıklamıştı. AB'DEN MISIR'DAKİ TOPLU İDAM KARARINA TEPKİ
Avrupa Birliği (AB), Mısır'da mahkeme tarafından Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 75 kişiye idam cezası verilmesiyle ilgili "sanıkların adil yargılanma hakları ile ilgili ciddi şüpheler olduğunu" bildirdi. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, yaptığı yazılı açıklamada, her koşulda idam cezasına karşı olduklarını anımsatarak, "Üstelik, bu davanın koşulları, usule uygunluk ve özellikle de sanıkların adil yargılanma hakları konusunda ciddi şüpheler doğurmaktadır" uyarısında bulundu.