Gerilimin sıfır noktası

Gözlerin çevrildiği İdlib
'de tansiyon düşmek bilmiyor. Suriye
rejimi ve Rus uçaklarının vurduğu güney hattında yaşayan siviller, Türkiye sınırına doğru göç etmeye devam ederken, Esad rejimi ve Rus uçaklarının bitmek bilmeyen saldırıları üzerine bölgede bulunan muhalifler de savaş pozisyonu aldı. Rejim karşıtlarının kontrolünde olan İdlib'de, Hama, Lazkiye ve Halep
kırsalında yeni hendekler kazıldı, savunma hatları güçlendirildi. SABAH gazetesi, İdlib'in hayati önem taşıyan noktalardan biri olan Halep kırsalında cephe hattına girdi. Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne ait mevzilerde muhalifler neredeyse Suriye ordusuna ait askerlerle burun buruna nöbet tutuyor. Kum torbalarıyla güçlendirilmiş, perdelerle gizlenmiş mevzilerin hemen arkasında Suriye ordusu var. Rejim askerlerinin taciz atışları gün boyunca devam ediyor. Bulunduğumuz nokta Halep şehir merkezine sadece 7 kilometre uzaklıkta. Savaş yüzünden harabeye dönmüş evler, restoranlar, fabrikalar muhaliflerin savunma noktasını oluşturuyor. Suriye rejiminin son bir ayda bölgeye büyük bir yığınak yapmasının ardından muhaliflerde olası bir savaş ihtimaline karşı, cephe hattında hazırlıklara başlamış. Halep'i kaybettikten sonra şehrin çeperine çekilen muhalifler, olası İdlib operasyonu üzerine kırmızı alarma geçmiş. Siperler güçlendirilmiş, yeni hendekler kazılmış. Cephe hattındaki muhalif savaşçıları sayısı artırılmış. Eller tetikte. 'İLERLEYEMEYECEKLER'
Ulusal Kurtuluş Cephesi bileşenlerinden Ahrar Al Şam Abu Abdulhey, Suriye rejiminin olası saldırılarına karşı savaşacaklarını söyledi. Abdulhey, "Esad'a karşı duracağız. Esad rejimi bir metre bile ilerlemeyecek. Ulusal Kurtuluş Cephesi olarak diğer gruplarla gücümüzü birleştirdik. Bütün cephe hatlarımızı güçlendirdik. Silahları bakımdan geçirdik. Tüneller kazdık. Askerlerimiz eğitim yapıyor. Nöbet noktalarındaki asker sayılarını artırdık. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Bulunduğumuz bölgede Guta'dan Hama kırsalından, İdlib'den kaçıp gelen insanlar var. Bu insanlar İdlib kırsalından kaçıp buraya geldi. Başka gidecek yerleri yok. Bu insanlar için savaşacağız" diye konuştu.