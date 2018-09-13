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Husilerden 'a saldırısı

'ın Necran kentine atılan , tarafından etkisiz hale getirildi - Husiler tarafından şimdiye kadar Suudi Arabistan topraklarına 194 balistik füze atıldı. Şimdiye kadar atılan füzeler 112 sivilin hayatını kaybetmesine, yüzlercesinin yaralanmasına neden oldu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 23:43
Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

topraklarından, 'ın sınır kenti Necran'a atılan havada imha edildi.

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki tarafından yapılan yazılı açıklamada, nin, Husiler tarafından Yemen'in Sada kentinden Necran'a atılan balistik füzeyi imha ettiği belirtildi.

Maliki, füzenin "kasıtlı olarak sivil bölgeleri hedef alması için atıldığını" belirterek, Husiler tarafından şimdiye kadar Suudi Arabistan topraklarına 194 balistik füzenin atıldığını, bu saldırıların 112 sivilin hayatını kaybetmesine, yüzlercesinin de yaralanmasına neden olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.
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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
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