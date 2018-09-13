İdlib’de zorunlu geri dönüş

Katar
merkezli Al Jazeera
televizyonu son iki günde saldırıların seyrekleşmesini fırsat bilen bazı ailelerin Cisr Eş Şuğur'a geri döndüğünü duyurdu. Kanala konuşan 26 yaşındaki bir çocuk babası Abdullah Muhammed "Kuzeye doğru göç yüzünden kiralar uçtu. Çevre köylerde bir evin kirası aylık 300 doları buldu. Çadır almak da 100 dolara mal alıyor" diyerek imkânsızlıklar yüzünden Cisr Eş Şuğur'daki evlerine döndüklerini söyledi. Gözlemcilere göre Cisr Eş Şuğur'dan kaçan ailelerin sayısı 6 bini bulurken, bunların büyük kısmı hala evlerine dönmekten korkuyor. Sivillerin bir kısmının çevre köylere yerleştiği, bir kısmının ise Türkiye sınırındaki çadır kamplara sığındığı öğrenildi. İdlib
'de görev yapan Dr. Habib Khashouf, kampların ve köylerin böylesi bir göç dalgasını kaldıracak hazırlığa sahip olmadığını, bölgede çadır, gıda ve tıbbi malzemeye acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi.