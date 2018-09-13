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'da leri aşağılayan heykel kaldırılacak

ABD'nin California eyaletine bağlı kentinde meclis binası önündeki bir heykelin Amerikan yerlilerini aşağıladığı gerekçesiyle kaldırılmasına karar verildi. Bir 'nin kovboy ile Katolik misyonerin ayakları altında tasvir edildiği "" () heykeli, Amerika'nın kurulduğu dönemde yerlilerin nasıl aşağılandığını gösteriyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 22:41
San Francisco'da Kızılderilileri aşağılayan heykel kaldırılacak

Belediyesi Temyiz Kurulu, bir 'nin kovboy ile Katolik misyonerin ayakları altında tasvir edildiği "" () heykelinin kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

San Francisco Sanat Komisyonu Sözcüsü Kate Patterson, yaptığı açıklamada, heykelin en kısa zamanda yerinden kaldırılacağını duyurdu. Patterson, güvenlik gereği kesin tarih veremeyeceğini ifade etti.

YERLİ AMERİKALILAR KAMPANYA YÜRÜTÜYORDU

Yerli Amerikalılar, uzun süredir heykelin kaldırılması için kampanya yürütüyordu.

Temyiz Kurulu nisan ayında sanat komisyonunun heykeli kaldırma kararını "ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle bozmuştu. Kurul, şikayetler üzerine haziran ayında kararı gözden geçirme konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Geçen yıl ağustos ayında, ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville iç savaşta köleliği savunan konfederasyon komutanlarından birine ait heykelin kaldırılmasına dair tartışmalar farklı görüşteki gruplar arasında çatışmaya dönüşmüştü.

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San Francisco'da Kızılderilileri aşağılayan heykel kaldırılacak
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