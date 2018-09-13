Savaşın gölgesinde ders görüyorlar

Cisr Eş Şuğur ilçesine bağlı bazı köylerde tüm zorluk ve saldırı riskine karşın çocuklar okullarda eğitimlerini alıyor. İdlib
kırsalında bölge sakinlerinin açık tuttuğu okulda yaklaşık bin öğrenci eğitim görüyor. Okulda savaşta ailesini kaybetmiş yetim çocukların kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını öğretmenleri karşılıyor. Okulun müdürlüğünü yapan Abdulnasır Fakuri, Halep
ve Guta'daki çatışmalardan kaçan ailelerin çocuklarının da eğitim aldığı okulda, hedeflerinin savaşın miniklerini geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.