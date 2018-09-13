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Savaşın gölgesinde ders görüyorlar

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018
Savaşın gölgesinde ders görüyorlar
Cisr Eş Şuğur ilçesine bağlı bazı köylerde tüm zorluk ve saldırı riskine karşın çocuklar okullarda eğitimlerini alıyor. kırsalında bölge sakinlerinin açık tuttuğu okulda yaklaşık bin öğrenci eğitim görüyor. Okulda savaşta ailesini kaybetmiş yetim çocukların kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını öğretmenleri karşılıyor. Okulun müdürlüğünü yapan Abdulnasır Fakuri, ve Guta'daki çatışmalardan kaçan ailelerin çocuklarının da eğitim aldığı okulda, hedeflerinin savaşın miniklerini geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.
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Savaşın gölgesinde ders görüyorlar
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