Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İstanbul'a geldi

- Maduro'yı, bazı temaslarda bulunmak üzere Pekin'e götüren özel uçak, yakıt ihmali için Atatürk Havalimanı 'na indi - Havalimanının VIP Salonu'nda bir süre bekleyen Maduro, uçağındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Pekin'e hareket etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Çin'in başkenti Pekin'e götüren özel uçak, yakıt ihmali yapmak üzere Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanının VIP Salonu'nda bir süre bekleyen Maduro, uçağındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Pekin'e hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, bazı temaslarda bulunmak üzere başkent Caracas'ta bulunan Maduro'yu Pekin'e götüren uçak, yakıt ikmali için bu sabah İstanbul'a geldi.

Bir süre VIP Salonu'nda dinlenen Maduro, uçaktaki işlemlerin tamamlanmasını bekledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakıt ikmali yapılan özel uçağıyla saat 11.30'da Pekin'e hareket ettiği öğrenildi.