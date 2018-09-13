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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 'a geldi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 12:44
- Maduro'yı, bazı temaslarda bulunmak üzere Pekin'e götüren özel uçak, yakıt ihmali için 'na indi - Havalimanının VIP Salonu'nda bir süre bekleyen Maduro, uçağındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Pekin'e hareket etti

Venezuela Devlet Başkanı 'yu Çin'in başkenti Pekin'e götüren özel uçak, yakıt ihmali yapmak üzere Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanının VIP Salonu'nda bir süre bekleyen Maduro, uçağındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Pekin'e hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, bazı temaslarda bulunmak üzere başkent Caracas'ta bulunan Maduro'yu Pekin'e götüren uçak, yakıt ikmali için bu sabah 'a geldi.

Bir süre VIP Salonu'nda dinlenen Maduro, uçaktaki işlemlerin tamamlanmasını bekledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakıt ikmali yapılan özel uçağıyla saat 11.30'da Pekin'e hareket ettiği öğrenildi.

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İstanbul'a geldi
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