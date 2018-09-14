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ABD'den Rusya'ya suçlama!

ABD, Rusya'yı, Rus aktörlerin ihlal iddialarının yer aldığı 'ye yönelik yaptırımlarla ilgili raporda değişiklik yapılması için Birleşmiş Milletler () uzmanlarından oluşan bağımsız heyete baskı yapmakla suçladı.

Giriş Tarihi: 14.9.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 10:58
ABD'den Rusya'ya suçlama!

ABD'nin Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "'ye yaptırımları izleyen heyetin, Rusya'nın baskısına boyun eğmesi ve bağımsız bir raporda olması gerekenler üzerinde değişiklik yapması karşısında hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Haley, "uzmanların bu önemli göreve leke sürdüğünü" belirterek, heyetin, BM yaptırımları ihlal edilerek Kuzey Kore'ye yasa dışı gemiden-gemiye petrol ürünü transferindeki büyük artıştan söz edildiği orijinal raporu yayınlaması gerektiğini ifade etti.

Nikki Haley, bazı ürünlerin Rus gemilerinden boşaltıldığının iddia edildiğini de sözlerine ekledi.

Associated Press ajansının geçen ay başında ele geçirdiği raporun özetinde, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını durdurmadığı, denizde kömür transferiyle yaptırımları ihlal ettiği belirtiliyordu.

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ABD'den Rusya'ya suçlama!
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