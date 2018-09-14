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etkisini sürdürüyor

'nin doğu kıyılarında etkisini göstermeye başladı. Günlerdir uyarıların verildiği 'da 150 kişi mahsur kaldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 11:22
Florence Kasırgası etkisini sürdürüyor

'nin günlerdir hazırlandığı , şiddetli yağış ve rüzgarla doğu kıyılarında etkisini göstermeye başladı. Fırtına nedeniyle 'da en az 150 kişi mahsur kaldı. Yetkililer, Kuzey Karolina'nın New Bern kentinde mahsur kalan en az 150 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

, Kuzey Carolina ve Virginia'da 10 milyon kişiyi etkileyen kasırgada 1 milyonun üzerinde kişi için tahliye emri verilmişti. Yetkililer, kasırganın kategorisinin kıyıya yaklaştıkça 1'e düşmesine rağmen büyüklüğü nedeni ile halen çok tehlikeli olduğu konusunda halkı sürekli uyarırken, tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulundu.



170 BİNDEN FAZLA EV VE İŞ YERİNE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Şiddetli yağış ve rüzgar elektrik hatlarının devrilmesine yol açarken, 170 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemediği ve büyük hasarlar oluştuğu aktarıldı. Yetkililer, tahliye edilen yaklaşık 12 bin kişinin barınaklarda bulunduğunu belirtti. Ulusal Kasırga Merkezinden son alınan bilgilere göre, kasırga Cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek.

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Florence Kasırgası etkisini sürdürüyor
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