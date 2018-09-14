İsrail 3 Filistinli ile 1 Fransız aktivisti gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Han el-Ahmer bölgesindeki yıkım kararlarını protesto için düzenlenen yürüyüşte 3 Filistinli ile 1 Fransız aktivisti gözaltına aldı.

Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer yakınındaki yolda düzenlenen protesto yürüyüşüne müdahale eden İsrail askerleri, onlarca göstericiyi darbetti. Askerler, yürüyüşe katılanlardan 3 Filistinli ile 1 Fransız aktivisti de gözaltına aldı.

İsrail askerleri bu sabah ayrıca, Han el-Ahmer yakınındaki yolu toprak dökerek kapattı.

"HAN EL-AHMER FİLİSTİN'İN DÖNÜM NOKTALARINDANDIR"

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konsey Üyesi Piskopos Abdullah Yulyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Han el-Ahmer'in Filistin mücadele serüveninin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Piskopos Yulyu, "Han el-Ahmer bizim önemli dönüm noktalarımızdan biridir. Bu direnişi, özgürlük ve bağımsızlık gibi ulusal hedeflerimizi gerçekleştirene kadar sürdüreceğiz." dedi.

Filistinlilerin ulusal projelerinden asla vazgeçmeyeceklerine dikkati çeken Yulyu, "Bizim Batı'ya bir mesajımız var. Batı, Filistin davasına ilişkin üstüne düşeni yapmalıdır ve hızlı bir şekilde sorunun çözümüne odaklanmalıdır. Aksi takdirde sorunun çok acı sonuçları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yulyu, Filistin davasının küresel çatışmaların merkezi konumunda olduğunu vurgulayarak, "Eğer bu soruna bir çözüm bulunmazsa Avrupa başta olmak üzere, Akdeniz havzasındaki tüm ülkeleri olumsuz etkileyecek sonuçlar meydana gelir. Çünkü Filistin sorunu küresel ve bölgesel çatışmaların kalbi konumundadır." diye konuştu.

Arap Müslümanlığı ile Arap Hristiyanlığının bir bütünün parçaları olduğuna işaret eden Piskopos Yulyu, "Radikalliklerin ve ayrımcılıkların dinlerle bir alakası yok. Dış mihraklar farklılıklarımızı soruna dönüştürmeye çalışıyor. Din Allah'ın dinidir, vatan ise herkesindir." dedi.

YIKIM KARARIYLA GÜNDEME GELEN HAN EL-AHMER

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi Filistin'in farklı bölgelerinden gelen gönüllülerle bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

İSRAİL'İN E1 PROJESİ

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.