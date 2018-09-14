Kazakistan BM'nin barışgücü operasyonlarına katkısını artıracak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Umarov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) BM'nin barış gücü faaliyetlerinde yapılacak reformlara ilişkin toplantısına katıldı.

Umarov, burada yaptığı konuşmada, "Kazakistan, askeri birliklerini Hindistan ile birlikte Lübnan'a yerleştirme ve barışı koruma eğitim merkezini BM sertifikasıyla belgelendirme yoluyla BM barış operasyonlarına katkısını artırmayı planlıyor." dedi.

BM'nin barışı koruma faaliyetlerine yeni ülkelerin katılmasının BM operasyonlarının etkinliğini artıracağına işaret eden Umarov, krizlerin önlenmesi ve çözümünde bölgesel yapılar arasındaki ortaklığın önemini vurguladı.

Kazakistan'ın ekim ayında BM'nin Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) misyonuna Hindistan askerlerinin bünyesinde 120 asker göndermesi bekleniyor.