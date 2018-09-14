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son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Kofi Annan son yolculuğuna uğurlandı
İsvıçre'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Birleşmiş Milletler (BM) için Gana'da cenaze töreni düzenlendi. Bern'de 18 Ağustos'ta 80 yaşındayken hayatını kaybeden eski BM Genel Sekreteri Annan için Gana'nın başkenti Akra'da resmi tören düzenlendi. Törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Liberya Devlet Başkanı George Weah, büyükelçiler, diplomatlar ve çok sayıda kişi katıldı.
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Kofi Annan son yolculuğuna uğurlandı
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