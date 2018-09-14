Kofi Annan son yolculuğuna uğurlandı

İsvıçre'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan
için Gana'da cenaze töreni düzenlendi. Bern'de 18 Ağustos'ta 80 yaşındayken hayatını kaybeden eski BM Genel Sekreteri Annan için Gana'nın başkenti Akra'da resmi tören düzenlendi. Törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Liberya Devlet Başkanı George Weah, büyükelçiler, diplomatlar ve çok sayıda kişi katıldı.