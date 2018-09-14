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Sembolik köye bile tahammülleri yok

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Sembolik köye bile tahammülleri yok
İsraıl askerleri, işgal altındaki kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki yıkım kararlarına tepki olarak aktivistler tarafından kurulan sembolik köy Vadi el-Ahmer'i yıktı. askerlerinin sabahın erken saatlerinde köye baskın düzenlediğini ve burada bulunan beş evi yıktığı öğrenildi. İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti. Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.
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Sembolik köye bile tahammülleri yok
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