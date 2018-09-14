Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib operasyonu hazırlığı konusunda açıklamada bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"En son Tahran zirvesinde de çabalar sarf ettik. Son günlerde farklı ülkeler ve Suriye'deki aktörlerle temastayız."

"Burada terörle mücadelede görev almaya hazırız. Siyasi çözüm istiyoruz, işbirliğine hazırız. Ama burada terörle mücadele kisvesi altında, kadın, çocuk, sivil kim varsa saldırılmasına karşıyız."

ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞECEK

"Biz temaslarımızı devam ettireceğiz ve önümüzdeki günlerde İran ve Rusya ile görüşmeleri sürdüreceğiz. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek."