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Eurovision boykotu ’e geri adım attırdı

’in Eurovision çatısı altında ’te siyasi şov yapmasına geçit verilmedi. 140 ünlünün başlattığı boykot kampanyasına destek yağdı. Yarışmanın ’de yapılmasına karar verildi

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Giriş Tarihi: 15.9.2018
Eurovision boykotu İsrail’e geri adım attırdı
Filistinlilere yönelik her türlü zulme başvuran ve insanlık dışı uygulamaları sergilemekten çekinmeyen bu kez baltayı taşa vurdu. Uluslararası tepkilerin ardından İsrail yönetimi, 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yerine 'de yapılmasını kabul etti.
BBC'nin haberine göre İsrailli yetkililer başlangıçta, Kudüs'ün başkentleri olarak tanınmasını sağlama çabaları çerçevesinde, yarışmanın bu kentte yapılmasında ısrar ediyordu. Ancak yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) yarışmanın siyasete alet edilmesi kaygıları yüzünden geri adım atıldı. İsrailli şarkıcı Netta Barzilai, geçtiğimiz mayısta Portekiz'de yapılan yarışmayı kazanmış ve teşekkür konuşmasında "Bu sefer Kudüs'te" demişti.

BOYKOT KAMPANYASI
İsrail'in yarışmayı Kudüs'te yapmayı planlamasının ardından, aralarında 6 İsrailli ünlü ismin de bulunduğu 140 sanatçı İngiliz Guardian gazetesine bir mektup yazarak kampanya başlattı. , , Yann Martel, Brian Eno ve Eve Ensler gibi isimlerin de aralarında bulunduğu ünlüler Eurovision'u boykot etmeye çağırdıkları mektuplarında "Filistinliler de özgürlük, adalet ve eşit haklara sahip olana kadar, bu temel hakları onlardan mahrum bırakan devlet ile iş yapılmamalı" dedi.
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Eurovision boykotu İsrail’e geri adım attırdı
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