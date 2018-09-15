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askerlerinin yaraladığı bir daha şehit oldu

Abluka altındaki Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "" gösterilerinde geçen ay askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 daha şehit oldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 00:48
İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuk daha şehit oldu

'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında 3 Ağustos'ta düzenlenen barışçıl gösterilerde yaralanan Suheyb Abdusselam Ebu Kaşif'in (16) şehit düştüğünü belirtti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınırında "" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuk daha şehit oldu
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