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İsveçli o kadına dava açılacak

Uçakta Afgan için eylem yapan İsveçli kadın hakkında dava açılacak

Giriş Tarihi: 15.9.2018 23:30 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 23:31
İsveçli o kadına dava açılacak

Göteborg- İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları () uçağında Afgan nın sınır dışı edilmemesi için eylem yapan İsveçli Elin Ersson hakkında dava açılmasına karar verildiği bildirildi.

SIĞINMACI SINIR DIŞI EDİLMESİN DİYE UÇAĞI DURDURMUŞTU

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, eylemden hemen sonra polisin 21 yaşındaki kadın hakkında başlattığı soruşturmada savcının suç unsuru bulduğunu ve dava açılmasına karar verdiği kaydedildi.

Dava açma hazırlığındaki İsveçli savcı James Von Reis yaptığı açıklamada, şüphelinin açıkça suç işlediğinin delillerle sabit olduğunu vurguladı. Reis, 'Kadın ilk defa böyle bir suç işlediği için havacılık yönetmenliğini ihlal nedeniyle 6 aya kadar hapis ya da para cezasına çarptırılabilir.'' dedi.

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İsveçli o kadına dava açılacak
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