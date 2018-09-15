Mazlumlar kazanacak

Surıye rejiminin İdlib
'e yönelik olası kara operasyonu bölgede felakete yol açabilir. Şehrin güneyine yapılan hava saldırıları ve topçu atışları kent merkezinde ve Türkiye sınırına yakın bölgelerde büyük korku ve endişe yaratıyor. Esad rejimi'nin saldırılarını protesto etmek isteyen yüzbinlerce kişi, dün cuma namazının ardından sokaklara döküldü. İdlib'de bulunan bütün muhalif grupların çağrısıyla birçok noktada sokaklara çıkan yüzbinlerce İdlibli, Esad rejimine tepki gösterdi. Gösterilerde 'Çocuklar ölmesin' sloganları atıldı. Türkiye lehine tezahüratta bulunan Suriye
liler, İdlib'in de güvenli hale getirilmesi için Türkiye'ye umut bağladıklarını söyledi. SEVKIYAT SÜRÜYOR
İdlib'in önde gelen dini liderlerinden Ebubekir Sıddık Camisi imamı Muhammed Al Mas
da bölgede yaşanan son durum ile ilgili SABAH'a konuştu. Halep'te gösterdiği direnişle milyonların sevgisini kazanan Al Mas, "Biz Halep'te 300-400 kişiyle koca bir orduya direndik. İdlib'de sayımız milyonları buluyor. Hiçbir kuvvet mazlumu yenemeyecek. Biz Allah için yola çıktık. Allah'ın bizimle beraber olduğunu biliyoruz. Geçmiş başkalarının olsa da yarınlar bizim olacak. İdlib halkı güzel günleri görecek" diye konuştu. Sınır hattında gerginlik devam ederken Suriye sınırına yapılan askeri sevkıyat da gece gündüz devam ediyor. Doğu ile batı illerinden gelen zırhlı personel taşıyıcıları, topçu bataryaları, askeri araçlar ile iş makineleri sınır kapılarından Suriye'ye gönderiliyor. Gece boyunca devam eden sevkiyatlarda Türkiye'nin 12 gözlem noktasına çok sayıda zırhlı araç takviyesi yaptı. Kilis'ten Hatay'ın İdlib sınırına komandolar gönderildi. 3 yıldır geçici görevle Kilis'te konuşlu bulunan Tunceli
4'üncü Komando Tugayı'na bağlı askerler, kirpi ve zırhı araçlar ile birlikte Hatay'ın İdlib sınırına gönderildi. Sınır hattında sevkıyatlar devam ediyor.