100 yaş üzeri nüfus Japonya’da rekor kırdı

Japonya
Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı
, ülkede 100 yaş üstü nüfusun eylül itibarıyla rekor seviyeye ulaşarak 69 bin 785 olduğunu açıkladı. Toplam sayının yüzde 88.1'ini kadınlar oluştururken, tıbbi gelişmeler ve gelişen sağlık bilinci olumlu tablonun arkasındaki neden olarak açıklandı. Rakam bir önceki yıla göre 2 bin 14 yükseldi. 100 yaş üzeri yaşlı nüfus, 20 yıl öncesine göre ise yaklaşık 7 kat arttı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Yaşlıların daha uzun süre sağlıklı kalabilmeleri için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi. 100 yaş üstü erkek sayısı bir yıl öncesine göre 139 artarak 8 bin 331'e, kadın sayısı ise bin 875 artarak 61 bin 454'e yükseldi. 115 yaşındaki Kane Tanaka, ülkenin en yaşlı yaşayan kadını olarak biliniyor. Japonya'nın en yaşlı adamı ise, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido'da yaşayan 113 yaşındaki Masazo Nonaka.