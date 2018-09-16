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'de Başkanı Trump'tan "" mesajı

Başkanı yönetimi, ulusal lar hakkında halkı uyarmayı amaçlayan önceden kullanılmamış bir uyarı sistemini test etmek için gelecek hafta Amerika genelinde cep telefonlarına bir mesaj gönderecek. ’dan yapılan açıklamada, “Mesaj ‘Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (), Başkan Uyarısı’ başlığını taşıyacak" denildi

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 22:07
ABD'de Başkanı Trump'tan Acil Durum mesajı

'de yönetimi, gelecek hafta ülke genelinde cep telefonlarına bir test uyarısı göndermeye hazırlanıyor.

"TEST MESAJI"

Uyarılar gönderecek olan , telefonların yüksek bir ses çıkaracağını ve özel bir titreşime sahip olacağını bildirdi. Gelecek hafta Perşembe günü öğleden sonra gönderilmesi planlanan test mesajında, "Bu, Ulusal Kablosuz Uyarı Sisteminin testidir. Hiçbir eyleme gerek yok. Bu test, alarm sisteminin ulusal bir acil durum halinde çalışmasını sağlamak için planlanmıştır" ifadeleri yer alacak.

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TEK BAŞINA KARAR VERECEK

Kablosuz acil durum alarm sistemi 2012 yılında başladığından beri kayıp çocuklar, aşırı hava ve doğal afetler gibi durumlar için 36 binden fazla uyarı yayınlandığı belirtildi. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu yaptığı açıklamada, uyarıların sadece ulusal acil durumlar için kullanılacağını açıkladı. Ulusal düzeydeki uyarıların ne zaman kullanılacağını belirlemek için ABD Başkanının tek başına karar verici ve sorumlu olacağı belirtildi.

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ABD'de Başkanı Trump'tan "Acil Durum" mesajı
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