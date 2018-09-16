ABD'de Başkanı Trump'tan "Acil Durum" mesajı

ABD'de Donald Trump yönetimi, gelecek hafta ülke genelinde cep telefonlarına bir test uyarısı göndermeye hazırlanıyor.

"TEST MESAJI"

Uyarılar gönderecek olan FEMA, telefonların yüksek bir ses çıkaracağını ve özel bir titreşime sahip olacağını bildirdi. Gelecek hafta Perşembe günü öğleden sonra gönderilmesi planlanan test mesajında, "Bu, Ulusal Kablosuz Acil Durum Uyarı Sisteminin testidir. Hiçbir eyleme gerek yok. Bu test, alarm sisteminin ulusal bir acil durum halinde çalışmasını sağlamak için planlanmıştır" ifadeleri yer alacak.

TEK BAŞINA KARAR VERECEK

Kablosuz acil durum alarm sistemi 2012 yılında başladığından beri kayıp çocuklar, aşırı hava ve doğal afetler gibi durumlar için 36 binden fazla uyarı yayınlandığı belirtildi. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu yaptığı açıklamada, uyarıların sadece ulusal acil durumlar için kullanılacağını açıkladı. Ulusal düzeydeki uyarıların ne zaman kullanılacağını belirlemek için ABD Başkanının tek başına karar verici ve sorumlu olacağı belirtildi.