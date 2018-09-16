Almanya’da bakanlar arasında göçmen düellosu

Almanya
İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "Göç tüm sorunların anasıdır" sözüne Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan büyük bir karşı cevap geldi. Berlin
'de demokrasi ve göç konusunda katıldığı bir etkinlikte konuşan Maas, "Göç değil milliyetçilik tüm sorunların anasıdır" dedi. Maas, "Bu gelişme liberal demokrasimize, saygı ve hoşgörüye bir saldırıdan başka bir şey değildir" diye konuştu. Göçün toplumu kutuplaştırmak için kullanıldığını belirten Maas, demokratların omuz omuza hareket etmesi gerektiğini söyledi. Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili bakan Seehofer daha önce "İslam Almanya'ya ait değildir" diyerek sert eleştirilerin hedefi olmuştu.