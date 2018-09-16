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'ndeki okulu TMV'ye devredildi

Başkent Malabo'da ile iltisaklı okul, "" adıyla yeni öğretim yılına başladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 10:29

'nin başkenti Malabo'daki Fetullahçı Terör Örgütü () ile iltisaklı okulun Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliğinin imzaladığı anlaşmayla bu ülkedeki FETÖ okulu, yeni öğretim yılına "" adıyla ve TMV'nin atadığı okul müdürüyle başladı.

Türkiye'nin Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk'in, Ekvator Ginesi Eğitim, Yükseköğretim ve Spor Bakan Yardımcısı Maria Jesus Ncara Owono ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika Genel Müdürü Fabiola Angono Miko ile Malabo'daki "Nilüfer Uluslararası Koleji" nin TMV'ye devri anlaşmasını imzaladığı kaydedildi.

Kaynaklar, Maarif Malabo Koleji'nin, TMV tarafından atanan Müdür Muammer Yılmaz'ın öğretmenlerle yaptığı ilk toplantıyla yeni öğretim yılına başladığını belirtti.

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Ekvator Ginesi'ndeki FETÖ okulu TMV'ye devredildi
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