Ekvator Ginesi'ndeki FETÖ okulu TMV'ye devredildi

Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı okulun Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliğinin imzaladığı anlaşmayla bu ülkedeki FETÖ okulu, yeni öğretim yılına "Maarif Malabo Koleji" adıyla ve TMV'nin atadığı okul müdürüyle başladı.

Türkiye'nin Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk'in, Ekvator Ginesi Eğitim, Yükseköğretim ve Spor Bakan Yardımcısı Maria Jesus Ncara Owono ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika Genel Müdürü Fabiola Angono Miko ile Malabo'daki "Nilüfer Uluslararası Koleji" nin TMV'ye devri anlaşmasını imzaladığı kaydedildi.

Kaynaklar, Maarif Malabo Koleji'nin, TMV tarafından atanan Müdür Muammer Yılmaz'ın öğretmenlerle yaptığı ilk toplantıyla yeni öğretim yılına başladığını belirtti.