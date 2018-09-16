İngiltere'de bıçaklı kavga! Yaralılar var... - Son dakika haberler

Luton'daki bir yerleşim yerindeki bir caddede büyük bir kavga çıktıktan sonra bir çok kişi hastaneye kaldırıldı.

Büyük bir grubun kavga ettiği ve bıçakla yaralanmalar olduğu ihbarı üzerine Bedfordshire polisi Saxon Road'a intikal etti.

Bedforshire Polisi şunları söyledi:

"Kalabalık bir grubun kavga ettiği bildirildikten sonra Luton'da Sakson Yolu'na çağırıldık. Acil servisler devrede ve bıçakla yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı. Bilgi sahibi olan herkes, bugün 299 olayı olayından 1039'u aramalı.

Polisler ve yerel meclis Mayıs ayında bir dizi cinayeti takiben bölgedeki "şiddet olaylarının korkutucu seviyedeki yükselişini" tartışmak üzere bir toplantı yaptı.

20 yaşındaki Waryam Hussain, Mayıs ayında Bishopscote Road'da, iki kilometre uzaklıktaki Dumfries Caddesi'ndeki ayrı bir bıçaklamnma vakasının sadece bir buçuk saat sonrasında bıçaklanarak öldürüldü.