İran’ın Paris Büyükelçiliği’ne saldırı

İran
, Fransa
'nın başkenti Paris
'teki İran Büyükelçiliği önünde önceki gün gösteri yapan bir grup eylemcinin büyükelçilik binasına saldırdığını açıkladı. İran devlet televizyonu saldırıyı "Büyükelçilik önünde toplanan ayrılıkçı terör örgütü Komele (Kürdistan Devrimci ve Emekçi Topluluk Partisi) üyesi 15 kişilik bir grup elçilik binasına saldırdı" ifadeleriyle duyurdu. Büyükelçiliğin camlarını kıran ve duvarlara sprey boyalarla yazılar yazan eylemciler binaya hasar verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Paris'teki İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı sırasında Fransız polisinin bölgede bulunmadığını ve bu konunun incelendiğini söyledi.