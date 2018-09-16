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ile Genel Sekreteri dünya barışını görüştü

Kralı Selman bin Abdulaziz, Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres ile dünya barışını görüştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 18:26 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 18:27
Kral Selman ile BM Genel Sekreteri dünya barışını görüştü
resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, , Etiyopya ve Eritre'nin Suudi Arabistan'da gerçekleşecek barış anlaşması imza törenine katılmak üzere ülkesini ziyaret eden Genel Sekreteri Guterres ile Cidde'deki Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

Kral Selman ile Guterres, dünyada barış ve istikrarın tesisi için sarf edilen çabaları ve uluslararası arenadaki son gelişmeleri masaya yatırdı.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Guterres, Etiyopya ve Eritre'nin barış anlaşması imza törenine katılmak üzere Suudi Arabistan'a gelmişti.

Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ve Eritre liderleri yaklaşık 20 yıl sonra gelen barışın ardından bugün Suudi Arabistan'da bir araya gelerek barış anlaşması imzalayacak.

Kralı Selman bin Abdulaziz'in ev sahipliğinde yapılacak imza törenine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.
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Kral Selman ile BM Genel Sekreteri dünya barışını görüştü
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