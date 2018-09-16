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'dan 'ya tepki

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto: ", ve Strazburg'daki siyasetçiler düzensiz göçmenlerin geçişine izin vermek için Macaristan'ın sınır koruma hakkını elinden almaya çalışıyor ama Macar hükümeti Avrupalıların arzu ettiği gibi düzensiz göçe hayır diyor"

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 23:08
Macaristan'dan Fransa'ya tepki

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ", ve Strazburg'daki siyasetçiler düzensiz göçmenlerin geçişine izin vermek için Macaristan'ın sınır koruma hakkını elinden almaya çalışıyor ama Macar hükümeti Avrupalıların arzu ettiği gibi düzensiz göçe hayır diyor." ifadesini kullandı.

Bakan Szijjarto, Macaristan ve hükümetlerini eleştiren 'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau'ya tepki gösterdi.

Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Loiseau'nun Twitter hesabından yaptığı ''Fransa, Macaristan ve İtalya'nın aksine Avrupa ile ilgili tartışmalar düzenledi. Muhtemelen popülistler halka söz hakkı tanımaktan korkuyor.'' paylaşımını eleştirdi.

Macar hükümetinin düzensiz göçe karşı çıktığını ve bu konuda Avrupa'da sadece Macaristan'da halk oylaması yapıldığını söyleyen Szijjarto, Batı Avrupalı siyasetçilerin Macaristan'ın göç politikasına müdahale ettiğini öne sürdü.

Szijjarto, ''Paris, Brüksel ve Strazburg'daki siyasetçiler düzensiz göçmenlerin geçişine izin vermek için Macaristan'ın sınır koruma hakkını elinden almaya çalışıyor ama Macar hükümeti Avrupalıların arzu ettiği gibi düzensiz göçe hayır diyor.'' ifadelerini kullandı.

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Macaristan'dan Fransa'ya tepki
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