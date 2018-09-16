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Mağara hastanede gaz maskeli tedbir

'nin kentinde yer altına kurulan çalışan sağlık görevlileri olası bir karşısında hazırlıklı olmak için gaz maskelerini hazırda bulunduruyor. Çoğunlukla sivil vatandaşların tedavi gördüğü hastanede, Rus jetlerinin saldırıları altında 3 ayrı ameliyat gerçekleştirildiği biliniyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 19:30
Mağara hastanede gaz maskeli tedbir

Geçen hafta Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından saldırıya uğrayan hastanede olası bir için gaz maskeleri hazırda bulunduruluyor.

SIK SIK SALDIRIYA UĞRUYOR

Çoğunlukla sivil vatandaşların tedavi gördüğü hastanede, Rus jetlerinin saldırıları altında 3 ayrı ameliyat gerçekleştirildiği biliniyor.

MASKELER HER ZAMAN EL ALTINDA

Bu sebeple her an kimyasal bir saldırı ile karşılaşabileceklerini düşünen hastane çalışanları, saldırıya hazırlıksız yakalanmamak için hastanenin pek çok noktasında gaz maskeleri bulunduruyor.

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İMKANLAR ÇOK KISITLI

Kısıtlı imkânlarla hizmet vermeye devam eden hastanede birçok hastanın tedavisi ve ameliyatları yapılmaya devam ediliyor. Bölgedeki diğer yer altı hastanelerine oranla daha korunaklı olan Latamina Hastanesi tıbbı malzeme ihtiyacını ise sivil toplum örgütleri ve yardım kuruluşları sayesinde karşılıyor.

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Mağara hastanede gaz maskeli tedbir
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