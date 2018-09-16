Pasifik’in iki yakasında alarm

Doğal afetler, dünyayı adeta kasıp kavuruyor... ABD
'yi vuran son yılların en şiddetli kasırgalarından biri olan Florence Kasırgası
, 6 kişinin ölümüne neden oldu. Kuzey Carolina
kıyılarını etkisi altına alan kasırga hayatı adeta durma noktasına getirdi. Yetkililer, Wilmington'da ağacın evlerine yıkılması sonucu bir anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini, Pender County'de yardım bekleyen bir kadının kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiğini, Lenoir bölgesinde ise iki kişinin kasırga nedeniyle öldüğünü açıkladı. Yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Neuse ve Trent nehirlerinin birleşme noktasında meydana gelen taşkın nedeniyle bir çok kasabanın sular altında kaldığı ifade edildi. 42 TOPRAK KAYMASI
ABD Florence Kasırgası'yla boğuşurken, Asya kıtasını vurması beklenen Süper Güçlü Mangkhut Tayfunu
da Filipinler
'in kuzey kıyılarına ulaştı. Geniş bir bölgeyi etkisi altına alan tayfun nedeniyle 3'ü yardım çalışanı toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 4 milyondan fazla insanın elektriksiz kaldığı bölgede etkili olan yoğun yağış ve şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçururken ağaçları söküp sokak lambalarını devirdi. Cordillera bölgesinde 42 toprak kaymasının meydana geldiğini bildiren yetkililer, bazı bölgelerden yardım çağrıları aldıklarını ve bazı bölgelerle de iletişimin koptuğunu kaydetti.