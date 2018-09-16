Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Suriye’deki mağara hastanede gaz maskeli tedbir

’deki mağara hastanede gaz maskeli tedbir

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 18:29
- 'deki mağara hastanede gaz maskeli tedbir
- Suriye'deki mağara hastanelerde çalışanlar lar için gaz maskesini hazır bulunduruyor

Volkan Kayalar - Şinasi İnan
(İHA) - Suriye'nin Hama kentinde yer altına kurulan çalışan sağlık görevlileri olası bir kimyasal saldırı karşısında hazırlıklı olmak için gaz maskelerini hazırda bulunduruyor.
Suriye'nin Hama kentinde yer altına kurulan Latamina Hastanesinde çalışan sağlık görevlileri zor şartlar altında çalışmalarına devam ediyor. Geçen hafta Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından saldırıya uğrayan hastanede olası bir kimyasal saldırı için gaz maskeleri hazırda bulunduruluyor. Çoğunlukla sivil vatandaşların tedavi gördüğü hastanede, Rus jetlerinin saldırıları altında 3 ayrı ameliyat gerçekleştirildiği biliniyor. Bu sebeple her an kimyasal bir saldırı ile karşılaşabileceklerini düşünen hastane çalışanları, saldırıya hazırlıksız yakalanmamak için hastanenin pek çok noktasında gaz maskeleri bulunduruyor.
Kısıtlı imkânlarla hizmet vermeye devam eden hastanede birçok hastanın tedavisi ve ameliyatlar yapılmaya devam ediliyor. Bölgedeki diğer yer altı hastanelerine oranla daha korunaklı olan Latamina Hastanesi tıbbı malzeme ihtiyacını ise sivil toplum örgütleri ve yardım kuruluşları sayesinde karşılıyor.
(YŞ-DK-Y)

16.09.2018 18:24:30 TSI
NNNN
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye’deki mağara hastanede gaz maskeli tedbir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN