- Suriye
'deki mağara hastanede gaz maskeli tedbir
- Suriye'deki mağara hastanelerde çalışanlar kimyasal saldırı
lar için gaz maskesini hazır bulunduruyor
Volkan Kayalar - Şinasi İnan HAMA
(İHA) - Suriye'nin Hama kentinde yer altına kurulan Latamina Hastanesinde
çalışan sağlık görevlileri olası bir kimyasal saldırı karşısında hazırlıklı olmak için gaz maskelerini hazırda bulunduruyor.
Suriye'nin Hama kentinde yer altına kurulan Latamina Hastanesinde çalışan sağlık görevlileri zor şartlar altında çalışmalarına devam ediyor. Geçen hafta Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından saldırıya uğrayan hastanede olası bir kimyasal saldırı için gaz maskeleri hazırda bulunduruluyor. Çoğunlukla sivil vatandaşların tedavi gördüğü hastanede, Rus jetlerinin saldırıları altında 3 ayrı ameliyat gerçekleştirildiği biliniyor. Bu sebeple her an kimyasal bir saldırı ile karşılaşabileceklerini düşünen hastane çalışanları, saldırıya hazırlıksız yakalanmamak için hastanenin pek çok noktasında gaz maskeleri bulunduruyor.
Kısıtlı imkânlarla hizmet vermeye devam eden hastanede birçok hastanın tedavisi ve ameliyatlar yapılmaya devam ediliyor. Bölgedeki diğer yer altı hastanelerine oranla daha korunaklı olan Latamina Hastanesi tıbbı malzeme ihtiyacını ise sivil toplum örgütleri ve yardım kuruluşları sayesinde karşılıyor.
(YŞ-DK-Y)
16.09.2018 18:24:30 TSI
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