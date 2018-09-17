-Almanya Dışışleri Bakanı Maas: "Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini istiyoruz"



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinden Almanya ziyareti öncesinde Alman haber ajansına verdiği röportajda, Erdoğan ile görüşülecek birçok konunun olduğunu ve Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini arzu ettiklerini ifade etti.

ASKERİ TÖRENLE KARŞILANACAK

Maas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin hazırlıkları konusunda Türkiye ile 'yakın işbirliği' içerisinde olduklarını da söyledi .

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin'e devlet ziyareti gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada askeri törenle karşılanacak, Steinmeier'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katılacak ve Steinmeier'in yanı sıra Başbakan Angela Merkel ile görüşecek.

BERAT ALBAYRAK 21 EYLÜL'DE ALMANYA'DA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 21 Eylül'de Berlin'de temaslarda bulunacak. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in de yanında kalabalık bir heyetle 25-26 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.