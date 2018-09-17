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’da kalıcı üs peşinde

Savunma Bakanı von der Leyen, ülkesinin ’da uzun vadeli üs kurmayı düşündüğünü söyledi. Koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar ise yeni üsse karşı

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Almanya Ortadoğu’da kalıcı üs peşinde
Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen cumartesi günü Ürdün'e yaptığı ziyaret sırasında 'da uzun vadeli bir askeri konumlanmanın ihtimal dahilinde olduğunu açıkladı. Azrak kentindeki askeri üssü ve burada bulunan 300 Alman askerini ziyaret eden bakan von der Leyen, 'nın bölgede bir stratejik üsse ihtiyacı olup olmadığı sorusuna, "Önce yaptığımız bu askeri çıkarmayı başarıyla sonlandırmamız gerekiyor. Bu fikrin üstünü çizmek istemiyorum, böyle söyleyeyim" şeklinde cevap verdi. Von der Leyen ve diğer hükümet yetkilileri geçen hafta rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanması ihtimaline karşı gerekli önlemler alınması gerektiğini dile getirmiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel ise böyle bir saldırı karşısında Almanya'nın seyirci kalmayacağını açıklamıştı.

MUHALEFET İSTEMİYOR
Diğer yandan Almanya'nın Suriye'ye müdahale etmesi konusunda iktidar koalisyonu ikiye ayrılmış durumda. Koalisyondaki , Birleşmiş Milletler tarafından talep edilmediği sürece herhangi bir askeri müdahalenin yapılmamasını istiyor. İngiliz haber ajansı Reuters, Almanya'nın ABD öncülüğündeki Suriye rejim karşıtı koalisyonu ile muhalefet arasında kaldığını belirterek, ABD'nin Alman hükümetine 'ya daha çok harcama yapması ve sorumluluk alması gerektiği yönünde baskı kurduğunu hatırlattı.
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Almanya Ortadoğu’da kalıcı üs peşinde
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