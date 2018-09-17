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’da nüfusun üçte birinin ilkokulu yok

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Batı Şeria’da nüfusun üçte birinin ilkokulu yok
Middle ?East Eye portalında yayımlanan haberde 'da nüfusun üçte birinin ilkokulu olmadığı uyarısı yapıldı. Filistinlilerin kısıtlı imkânlarıyla yaptıkları okullar tarafından yıkılıyor. Bu yıl kentindeki Hirbet Zanuta köyünde Filistinliler kendi okullarını inşa etmiş, İsrail güçleri okulu bir gece yarısında yıkmıştı.

KATLİAM UNUTULMADI
'da Filistinli lerin kaldığı Sabra ve Şatilla kamplarında 36 yıl önce İsrail ordusunun gözetiminde aşırı sağcı Hıristiyan Falanjist milislerin düzenlediği ve 3 binden fazla savunmasız insanın hayatını kaybettiği katliamın açtığı derin yaralar hafızalardan silinmiyor. Şatilla sakinlerinden Fuad Abid, katliamın yaşandığı tarihte 12 yaşında olmasına rağmen olayları çok iyi hatırladığını belirterek, katliamda çocukların çeşitli silah ve kesici aletlerle öldürüldüğünü anlattı.
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Batı Şeria’da nüfusun üçte birinin ilkokulu yok
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